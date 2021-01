2021. aasta tegijad looduses 

Harilik päevakoer Foto: Kurt Kulac/Wikimedia Commons

Kuigi harilik päevakoer on Eestis tavaline liblikas on tegemist siiski väga ilusa ja tähelepanuväärse tegelasega, kellega kohtumine teeb päeva alati ilusamaks.

Väike käopõll Foto: Marko Vainu/Wikimedia Commons

Tegemist on metsataimega, tema peamiseks kasvukohtadeks on soostuvad või rabastuvad kuuse- või männi- segametsad. Vahel võib leida ka kuivemates okasmetsades. Õitseb mais viimasest nädalast juuni keskpaigani.Õied meenutavad väikeseid tähekesi ja on kas rohekat või tumepunast tooni. Taimel on kaks vastakut südajat lehte, mis paiknevad varre alumisel osal, alati maapinnast kõrgemal. Väikest käopõlle leidub üle Eesti.