Parim patrullkoer on Sharky ja narkokoer on Cherry 

Sharky, täisnimega Happy Hooligan Attila on viieaastane Belgia lambakoer, kes töötab koerajuht Julia Eesalu käe all. „Aasta jooksul on tiim teinud märkimisväärselt head tööd. Näiteks teatati eelmise aasta jaanuaris Häirekeskusele, et Ämari alevikus pussitati korduvalt 29aastast meest. Julia Eesalu juhtimisel tabas Sharky sündmuskohalt põgenenud 17aastase kahtlustatava ja leidis noa, mida pussitamisel kasutati,“ rääkis Põhja prefektuuri juhtivkoerajuht Erkki Aivola.

Sharky valiti Põhja prefektuuri aasta parimaks patrullkoeraks ka aastal 2019. Siis tehti head tööd näiteks Telliskivi tänaval toimunud tulistamise sündmuskohal, kust terava ninaga koer leidis kaks kuulikesta.

Cherry on kolmeaastane springerspanjel, kellest on saanud koerajuht Rimma Soosaare käe all tubli narkokoer ja väärtuslik meeskonnaliige. „Möödunud aastal aitasid Cherry ja Rimma edukalt leida sõidukitest narkootilisi aineid. Näiteks peeti detsembri alguses kinni narkojoobe kahtlusega sõiduki juht. Cherry leidis sõidukist keelatud aine ning lisaks avastas koerajuht sõidukist laetud gaasipüstoli,“ sõnas Aivola.

Sügisel toimunud narkootilisi aineid otsivate koerte kutsemeisterlikkuse võistluses saavutas Cherry koos Rimmaga teise koha keelatud aine otsimises isikult ning kolmanda koha keelatud aine otsimises transpordivahendist. Võistlustest võttis osa 26 koerajuhti teenistuskoertega.