SUUR ÜLEVAADE: tänavused aasta tegijad looduses ehk Hea õpetaja ja õpilane kuldnokk ning suurima vaenlase kodus elav rott Rainer Kerge , täna 16:00

Kuldnokk Foto: Arne Ader

Kui te kuulete kaunil suvepäeval pihlaka või kase otsast korraga muruniiduki müra, mobiilihelinat või koera haukumist, on kaks varianti. Esiteks peaks te ehk pisut puhkama ning vajadusel konsulteerima ka meedikutega. Teiseks on võimalik, et ladvas on kuldnokk, kes laulab sellest, mida näeb ja kuuleb.