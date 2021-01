Aasta Kalavaenlane 2020 on selgunud! 

Muinsuskaitseamet kaitseb ennastsalgavalt kitsa seltskonna ärihuve: 2002. aastal „taastamise“ sildi all valminud ehitis muutus üleöö "arheoloogiamälestiseks". Kummalisel kombel ei pakkunud see betoonkolakas Muinsuskaitseametile huvi, kuni ilmus välja väikeettevõte, kes Natura 2000 alal looduse arvelt ja kõikidele asendusmeetmete nõuetele vilistades hõlptulu tasku pistab. Hüdroelektrijaam toodab muide energiat ühe (!) keskmise tuulikuga võrreldavas mahus.

Võimalik muidugi, et alluvad on jätnud ministrile midagi olulist rääkimata. Näiteks pole ehk Muinsuskaitseamet tutvustanud talle oma eksperthinnangut, mis tuvastas, et Linnamäe kompleksis on algsest säilinud vaid kaks müürijuppi. Sel juhul mõistagi vabandame ja loodame, et mõistus ja seadused võidavad ka kultuuriministeeriumi haldusalas.