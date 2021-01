Juhtkiri | Aitame kalavaenlastega võitlejaid! 

Kalakaitsjate sõnutsi konkureeris minister röövpüüdjatega, ent suutis oma panusega halvas mõttes „ära teha“ isegi paadunud röövikutele. Minister kirjutas 18. detsembril alla käskkirjale, milles määratakse Linnamäe hüdroelektrijaama paisjärv ehitise kaitsevööndisse ettekirjutusega, et igasuguste muudatuste tegemine on keelatud. MTÜ Jägala Kalateed on veelgi otsekohesem ning arvab oma hinnangus lausa, et minister on sooritanud kuriteo (vt Liivia Mahlapuu suurepärast artiklit err.ee-s „Paistab, et kultuuriministeeriumile seadused ei kehti“).