Talvise kirbupüügi meistriklass III. Aeg minna kala püüdma! 

VALIK KIRPTIRKE. Foto: Erakogu

MIS ON KIRPTIRK? Ka kirplandiks, mormõškaks ja marmõssiks (vn k мормышка) kutsutav tirk on üks peamisi kalastustarvikuid, mida kasutatakse talvel õngerakenduse osana. Kalapüügieeskirja kohaselt on kirptirk üheharuline konks, mille varrele on käib kinnitatud raskus või tehismaterjalist peibutis. Kirptirk koosneb peamiselt üheharulisest konksust (kuid mitte alati) ja kehast. Keha võib olla plastist (seda kasutatakse peamiselt talitonkaga püügil vooluvees), vase-volframi segust, tinast ja puhtast volframist. Tirgu keha on tavaliselt erinevates värvides või üht kindlat tooni. Kirptirgu keha küljes on alati kas väike aas (kuhu seotakse tamiil) või on läbi keha puuritud ava, millest aetakse samuti tamiil läbi ja seotakse see konksu külge.