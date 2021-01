EKS | Austagem piiranguid ja alammõõte! 

Jätkusuutlikkust au sees pidav kalamees püüab meelde tuletamatagi nii palju, kui jaksab ise ära süüa, ja laseb väikse kala tagasi.

Ajakirja trükkimineku eel näitab ilmateade, et üsna pea võib lõppeda üle Eesti kehtiv jääle mineku keeld ning talipüüki saab loodetavasti harrastada ka paljude kalameeste talvistes lemmik-püügikohtades – Pärnu lahel ning Peipsil ja Lämmijärvel.

Jätkusuutliku kalastamise seisukohalt on oluline, et kalavarud saaksid ennast ise taastoota. Igal kalal on looduse poolt seatud eeldus kudeda ning siin peaks inimene võimaldama tal seda elu jooksul vähemalt paar korda teha. Et kala seda teha saaks, tuleb silmas pidada alammõõte.

Meenutame igaks juhuks, et ahvena alammõõt meres ja loomulikult ka Pärnu lahel (L) on 19 cm. Seda tuleb mõõta suletud suuga kalal ninamiku tipust kuni sabauime lõpuni. Sellises suuruses ahven kipub meres kaaluma 70-80 grammi ringis, nii et ega see eriti kopsaka saagi mõõtu välja ei anna. Nii väikse kala saab kerge südamega vette tagasi lasta, ja miks mitte toimida nõnda ka siseveekogudel püüdes.

Siinkohal väike nipp: kui pelgad, et kalade vabastamine võib võttu mõjutada, tee püügikohast u 10 meetri kaugusele jäässe veel üks auk ja vii tagasilastav kala sinna. Kui jätad alamõõdulise kala lihtsalt jää peale vedelema, jääd püüki kontrollivate keskkonnainspektorite silmis ikkagi seaduserikkujaks.

Ära liiga hoogu mine

2018. aasta harrastuspüügi kvantitatiivuuringust selgus, et harrastajate päevaste püügikoguste reguleerimist peab eetilistel kaalutlustel vajalikuks selgelt rohkem kalamehi kui on selle vastu. Samast ajast on kehtinud ahvenatele püügipiirang 15 kilo päevas.