Lööme kirved läikima ja siirdume Pärnu lahele! 

Ixa Pepsi saagiga. Foto: Erakogu

IXA EELISTAB KOHALIKKU MEISTRIT. „Enamik kirveid, mis mul on ja mida kasutan, on tehtud Viljandi hambatehniku vormi järgi,“ räägib Igor Nael, kalameeste kogukonnas tuntud kui lihtsalt Ixa. „Kuna tema käest pole viimasel ajal kirveid enam saanud, siis sõber Sepa Sass on suvekuudel käinud tema juures ja vormid valmis painutanud. Hiljem laseb need siis kodus tina täis, puurib augud, tasakaalustab, paigaldab kinnitusaasad ja nõnda edasi.“

Ixa lemmik on klassikaline kirves, mille lame pool on soomuse värvi hõbedane ja kumer külg vaskne. „Tegelikult ma pole täheldanud, et värv palju mõjutaks, mäng aga kindlasti,“ ütleb ta. „Ka mulle tundub, et kehva võtuga kala eriti „raiumist“ ei soovi, pigem sobivad lühikesed tõsted ja pikemad pausid. Oh, nii kaua pole kombainitada saanud, et ei mäletagi enam, kuidas see tonks välja nägi, kui ahvenad ründasid. Loodame, et ükskord tuleb see lubatud pakane ja siis saab taas kired nii lahel kui ka Peipsil rahuldatud.“

Kirvesaak. Foto: Igor "Ixa" Nael

Ixa ütleb, et on harjunud püüdes tõsteid lugema ja teeb merel enne 50‒70 liigutust, kui otsustab, et kala ei ole ja liigub edasi. „Peipsil võib ahven teinekord tahta isegi 150 tõstet, enne kui end näitama hakkab,“ ütleb ta. Pärnu ja Peipsi püügi vahena toob ta välja ka selle, et merel käib püük enamasti põhja peal, aga Peipsil on vahel kala n-ö lennus ja siis noogutadki kombaini meeter või enam põhjast kõrgemal.

Peipsil on Ixa tabanud kombainiga peale ahvena veel koha, lutsu, haugi, latikat ja särge, nii et põnevust jagub. Merel on tal õnnestunud kevade poole ka koha saada, ja emakala muidugi ka, aga kes seda saagiks loeb.

Valik Kalastuskunni muskasid. Foto: Erakogu