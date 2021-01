Kas Kunda jõe ebaseaduslik pais saab kunagi avatud? 

Oletame, et ettevõtja ja vald saaksid oma tahtmise ning veeluba antakse välja. Seepeale on omanikul kohustus rajada kalapääs. See maksab umbes 0,5‒1 miljonit eurot. Mitte ei taha uskuda, et ettevõtja on nõus maksma sellist raha ettevõtmise eest, mis ei too mitte midagi sisse ja on vaid kulu. Seega asuks ettevõtja ilmselt taotlema pääsu loomiseks raha riigilt, viidates omakorda sel juhul, et tegu on üliolulise loodusväärtusega nii Eesti kui ka Euroopa mõistes (ka see on varasem praktika). Võimalik, et poliitilise otsusega antakse ettevõtjale see raha. Maksumaksja raha, kohaliku elaniku raha, kes ei saa sellest mitte midagi ei täna ega ka juhul, kui sinna rajatakse plaanitud kujul kruvipääs. Viimase kohta ütleb uuring, et see ei ole Eestis toimiv lahendus.