Potsatajaga jääle? Muidugi, sest kala tahab seda! 

Ahven haarab balda’d või selle küljes liikuvaid muskasid peamiselt pausi ajal, sestap on selle õige väljapidamine väga oluline. Marko soovitab kehva võtuga teha pikem, 4‒5 sekundi pikkune paus. Vajadusel saab ka kirbuga mängida – lasta Potsataja põhja ja muskat hästi väikese amplituudiga üles-alla liigutada.

„Väiksemates ja madalamates jõesoppides-järvekestes kasutan seitsmegrammiseid Potsatajaid,“ ütleb Marko. „Neil on muskad ka väiksemad. Kui kala hästi võtab, siis pole vahet, aga viletsama võtuga on väiksem konks parem. Väikesed konksud on mul suuruses 12 ja suurematel Potsatajatel number 8.“

ERINEVAD RASKUSED. Valik Potsatajaid. Foto: Erakogu

Madalamates veekogudes püüab Marko oma balda’dega ka niisama, mitte kirvepüügi edasiarendusena. „Väga lihtne ja samas tulemuslik püük,“ kinnitab ta. „Ent see eeldab, et põhjas poleks heina ega sammalt, nii et rabajärved ei sobi. Suvel püüan ahvenat Carolina rakendusega, kus klaaskuulid tekitavad heli vastu raskusena vastu kasutatavat bullet’it kolisedes ja ahvenat ärritades. Balda’ga püügil tekitavad väikesed kuubikud samamoodi heli. Need on tehtud spetsiaalsest kivimist, mida venelased kasutavad ka söödastamata marmõssidel heli tekitamiseks.“

Ülespoole kolmikpöörlat otse pealiinile võib samuti muska lisada juhuks, kui ahven liigub natuke põhjast kõrgemal. Muska peaks pealiinile kinnituma ilma lipsuta, sest see läheks kindlasti tamiiliga sassi. Võib kasutada landilõksu, siis saad püügi jooksul muskasid vahetada ja katsetada, mida kala parajasti tahab. Kui tahad muskat veel rohkem ülespoole tõsta, võid kasutada näiteks silikoonist stoppereid.

VALIK. Erineva raskuse ja muskadega Potsatajad. Foto: Erakogu

KUIDAS PÜÜDA? „Liigutused on umbes nagu sikuskaga ‒ alguses teed pikemad tõmbed ja kui kala hakkab võtma, läheb mäng rahulikumaks,“ selgitab Marko. „Algul on tähtis tõmmata kala käima, ärritada ta üles – nagu kirvepüügil. Kui kala on käima läinud, teed tõste ära, lased balda põhja kerge pinge alla ja hoiad nii. Muska liigub balda vajumise ajal tamiilil esmalt üles ja hakkab siis aeglaselt langema. Nii et ei maksa arvata, et pausi ajal seisab püügiriist liikumatult paigal. Kui kala on all olemas, siis võtab ta viie-kuue minutiga su balda ära. Kui selle aja jooksul mitte midagi ei toimu, võid auku vahetada, et mitte püügiaega raisata.“