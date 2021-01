Mida uut toob alanud aasta keskkonnajärelevalvesse? 

Harrastuspüük on Eestis väga levinud hobi. Harrastuspüüdjaid on palju ja aastas püütakse mitu tuhat tonni kala, peamiselt ahvenat, haugi, koha, särge ja latikat. See on märkimisväärne kogus ja sellepärast on päevalimiit vajalik. Harrastuspüük on mõelnud ikkagi oma tarbeks kala püüdmiseks.