Esimene jää, parim aeg sikutipüügiks 

Väikejärvedel kasutan enamasti 4‒5 cm pikkusi püstsikusid, nii käsitööd kui ka poekaupa,“ selgitab Sten. „Lemmikuks on saanud erinevad Ecopro tooted. Püügisügavus ei ole Haanjas nii suur kui Peipsil, esimese jääga käib püük enamasti 2‒4 meetri peal. Kalad on samuti pigem väiksemad kui suurematel järvedel ega ole suuremast sikust väga huvitatud.“ Sten ütleb, et väikejärvede ahvenad kasvavad ka Peipsi liigikaaslastest aeglasemalt röövtoiduliseks.

„Samuti kasutan väiksematel lompidel 4‒6 cm põiklante,“ räägib ta. „Kui võtt on enam-vähem ja kala aktiivsem, eelistan alati põiki. Peipsil või mõnel sügavamal järvel kasutan suuremaid, 6‒9-sentimeetriseid põike ‒ need on natuke raskemad ja lähevad kiiremini alla. Samuti eelistab Peipsil ahven tihtipeale suuremat sööta.“

Pisemate püstsikudega teeb Sten pigem lühemaid, kümmekonna sentimeetri pikkusi tõsteid ja peab väiksema pausi.