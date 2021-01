10+ head ahvenakohta 

Puur teravaks ja jääle!

Loodetavasti tuleb nüüd ka kauaoodatud jää ning saab lõpuks ka Peipsile ja Pärnu lahele.

Vali altpoolt meelepärane veekogu ja lase ahvenapüügi naudingul ennast nirvaanasse viia.

Enne jääle minekut veendu, et see on piisavalt paks ning rakenda elementaarseid ettevaatusabinõusid: kanna ujuvat kombet, riputa kaela jäänaasklid, peida auto võtmed veekindlasse taskusse või kotti, võta kaasa laetud telefon jne.

Ermistu järv

Otsi kala kõrkjatuttide lähedusest. Sügavam ala jääb puhkekeskuse paadikanalist põhja poole.