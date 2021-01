Aasta lind 2021 | Kes siis kuldnokka ei teaks? 

Kuldnokka tunnevad küllap kõik, nii maa- kui ka linnarahvas.

Ta on just parajalt keskmise suurusega, et silma puutuda. Talve lõpul hundrüüsse sulginuna on kuldnoka põhitoon must ning vaid sabapealsel ja alapoolel on valkjaid tähne, emaslinnul pisut ohtramalt. Sulestik on silmapaistvalt metalliläikeline, kusjuures pea ja kurgualune küütlevad violetselt, ülapool ja tiivad roheliselt, kõhualune lillakassiniselt. Hoo- ja tüürsuled, st tiivalabad ja saba on mustjaspruunid heledate suleääristega.

Kuldnoka suhteliselt tugev ja terav nokk on üleni erekollane, kuid suviti see tumeneb tipu poolt alates ja muutub sügiseks päris tumehalliks. Suvel sulestiku läikivus järjest kahaneb ja suletipud muutuvad kollakasvalgeks, nii et lind on talveks lausa tähniline, ainult tiivad ja saba jäävad hallpruuniks. Üsna pikad jalad on tugevad ja küünised teravad, saba aga lühike. Selles eristub ta musträstast, kes maapinnal hüpleb, mitte ei kõnni nagu kuldnokk. Isased ja emased on välimuselt ja suuruselt üsna eristamatud. Täiskasvanud lind kaalub keskmiselt 75 grammi.

OLEN JUBA SUUR. Noor ja vana kuldnokk jaanipäeva paiku Foto: Shutterstock

KUS KULDNOKK ELAB? Kaheteistkümneks alamliigiks jaotatud kuldnoka pesitsusareaal hõlmab peaaegu kogu Euroopa, paitsi Ibeeria poolsaar ja Vahemere saared (seal pesitseb sõsarliik, üleni süsimust ibeeria kuldnokk) ning tundraregioon. Aasias on liigi asualaks metsa- ja stepivöönd ning eelmäestikud Türgist Mongooliani ja Uuralitest Irkutskini.

Euroopas hinnatakse neid pesitsevat 29–52 miljonit paari. Kuldnokka kui esmaasukate kodutunnet kosutavat linnuliiki on introdutseeritud Põhja-Ameerikasse, Argentinasse, Lõuna-Aafrikasse, osasse Austraaliast ja Uus-Meremaale. Enamik uutest kodupaikadest osutus kuldnokkadele soodsaks, nad sigisid seal jõudsalt ning muutusid põllu- ja aiakahjuriteks, nii et neid mõnel pool ägedalt tõrjutakse ja hävitatakse. 1890. aastal lasti New Yorgis sada kuldnokka vabadusse ja tänapäeval elutseb neid Põhja-Ameerikas niisama palju kui Euroopas. On kurioosne, et ühe orkaani järel ilmus salk kuldnokki Fidži saartele ja pani aluse suurele asurkonnale. Samuti sattus liik tormist kantuna keset Põhja-Atlandit olevale Karu saarele, küllap ka Islandile ja Assooridele – viimastele nii ammu, et seal on nad teisenenud omaette alamliikideks.

KULLER TOOB TOITU. Paarinädalane poeg tuleb pesaõõne avausele toitu saama. Foto: Shutterstock