Elu mugavamaks! | Matkavarustust internetiavarustest 

Kirjade järgi on need püksid valmistatud mägironimiseks, kuid sobivad ka täpselt igapäevaste ja tehniliste rõivaste vahelist lõhet täitma. Rocklandi püksid venivad ning on tehtud orgaanilisest puuvillast ja CORDURAst. Viie taskuga teksalõikeliste pükstega saab minna jalutama, matkale, reisile või kas või tööle.

Akupankasid on tänapäeval turul palju ja vahel on raske üht teisele eelistada. Horcol paelub oma võimsuse ja (hetkel) soodsa hinnaga. 26 800 mAh mahtuvusega laeb see su telefoni viis kuni seitse korda või tahvelarvutit kaks korda. Samuti võimaldavad kaks USB-väljundit laadida korraga mitut seadet ja digitaalne ekraan annab teada, kui palju energiat on alles jäänud.