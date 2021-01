Šimpans Betty vaevleb stressi käes: söögiisu on langenud ja käitumine on rahutu  

Kui enamikule meist algab uus aasta meeleolukalt saluudi saatel, siis aastavahetus kipub loomadele olema üüratu stressi ja paanika aeg. Selline, mille mõju võib olla raske ja pikaajaline. Nii annabki Tallinna loomaaed teada, et šimpans Betty söögiisu on langenud, ta joob vähe ning käitub närviliselt ja rahutult.

"Viimase kolme aasta tervisearuannetes on näha sama mustrit, et tema tervis kukub kolinal just detsembri lõpus-jaanuari alguses. Miks? Sest see on aeg, mil ilutulestikuga kaasnev müra ja raketisähvatused loomaaia ümbruses ületavad tema tundliku närvisüsteemi taluvuse piirid," teatab loomaaed.