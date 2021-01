Jõgeval mõõdeti tänavuse talve külmarekord, ööd lähevad veel kargemaks 

Jõgeva meteoroloogiajaamas mõõdeti hommikul kella 9-10 vahel -21,8 kraadi, mis on ühtlasi selle talve uus külmarekord, teatas riigi ilmateenistus.

Foto: facebook.com/eesti.ilmateenistus

Järgnevad ööd tulevad isegi külmemad ning see rekord tõenäoliselt veel muutub.

Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab kerget lund, on pinnatuisku. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärastlõunal nõrgeneb veidi.

Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -6..-11, Kesk- ja Ida-Eestis -10..-15°C, õhtupoolikul langeb.

Laupäev on kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta. Tuul puhub öösel põhjakaarest, päeval pöördub läänekaarde ning on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres langeb alla -15, kagunurgas alla -20 kraadi, päeval Lääne- ja Põhja-Eestis -7..-12, ida pool kuni -15, Kagu-Eestis kuni -18 kraadi.