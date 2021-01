Jõgeval mõõdeti tänavuse talve külmarekord, ööd lähevad veel külmemaks 

põhjakaarest, päeval pöördub läänekaarde ning on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres langeb alla -15, kagunurgas alla -20 kraadi, päeval Lääne- ja Põhja-Eestis -7..-12, ida pool kuni -15, Kagu-Eestis kuni -18 kraadi.

Pühapäeval jääb kõrgrõhkkond pisut nõrgemaks, aga hoiab suurema saju eemal, on vaid üksikute nõrkade lumehoogude võimalus. Tuul on nõrk ja puhub läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -7..-12, sisemaal -13..-18, Kagu-Eestis kuni -22, päeval -4..-9, Kagu-Eestis kuni -12 kraadi.