Ilm REKORDILISELT SOE 2020: mida teeb kliima Eestiga? Liina Hallik , täna 09:48 Jaga: M

GALERII

SUUR NUHTLUS Suvel Eesti aedu ummistanud hispaania teetigu leiti meil esimest korda 2008. aastal. Võõras tigu on oma apla isu tõttu suur nuhtlus, hävitades muu hulgas köögivilju ja ilutaimi. Suuruse poolest ületab see võõrliik meie kohalikke teetiguliste sugukonna liike: tema pikkus on väljasirutatult 7–15 cm. Foto: Vida Press

Ilm Eestis soojeneb seitsmepenikoormasammudega: ilmavaatluse ajaloo kümne kõige soojema aasta hulgas on vaid kaks, mis ei pärine sellest sajandist – need on 1989. ja 1975. aasta.