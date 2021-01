Tallinna Loomaaias surnud isalõvil tuvastati koroonaviirus 

Isasel aasia lõvil Junal tuvastati 2020. aasta tervisekontrollis neerupuudulikkus, ning tema tervis oli nõrk. Selle aasta jaanuari esimestel nädalatel halvenes lõvi seisund silmnähtavalt, mistõttu veterinaarid ei andnud enam paranemise lootust. Süveneva valu ja edasiste kannatuste vältimiseks lõvi uinutati. Lisaks neerupuudulikkuse vaevustele ilmnesid loomal ka ülemiste hingamisteede haiguste sümptomid. Kuna on teada, et kaslased on koroonaviirusele vastuvõtlikud tehti lõvile post-mortem koroonatestid. Testide tulemused kinnitasid üllatuslikult, et lõvi oli nakatunud koroonaviirusesse.