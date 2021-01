Ixa blogi: Lämmi ja Viljandi järve avang 2021 

Kuna nüüd veel see kinoaparaat kah keha küljes, siis üks kohustus on juurde lisandunud. Aga OK, nüüd siis asja juurde või õigemini püükidest täpsemalt.

Lämmijärve avang oli semudega juba aasta tagasi paika pandud, kuid kahjuks lükkus see edasi. Nüüd sai see ära tehtud ja taas meele rõõmsaks ning sisemuses rahulolu taastatud. Käisime läbi oma GPS-koordinaadid, kus varem on miskit saadud ja olnud. Seekord võikski nii öelda, et oli luurel käik. Tabasime küll mõningad triibulised, kes rohkem, kes veel rohkem ja nii oligi.