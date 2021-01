Laevaühendus Kihnuga on häiritud 

Ajal, mil parvlaev Kihnu Virve remondis on, peaks mandri ja saar evahel ühendust hoidma parvlaev Reet, mis aga ei saa rüsijääs sõita. Ainuke viis praegu meritsi Kihnu pääseda on hõljuk, mis mahutab vaid viis reisijat.

„Hommikuse info kohaselt proovis meie partner Kihnu Veeteed jääst läbimurdmist praamlaevaga Reet. Lisaks on teoreetiline liikluse taastumise võimalus täna pärastlõunal kui tuule suund peaks muutuma lõuna poole ja on lootust, et vall vajub,“ selgitas transpordiameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi.