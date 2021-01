Loodus Soovahetus, homopaarid ja kärgpered – loomad on järglaste saamiseks ülinutikad Rainer Kerge Urmas Tartes Tarvo Valker , täna 22:30 Jaga: M

NAGU SUURED KASSID: Kui lõvidel on pulmad, seksivad nad mitu korda tunnis ja nii kolm-neli päeva järjest.

Väljendi „Issanda loomaaed on kirju!“ võttis tõenäoliselt kasutusele mõni paljunemist uurinud teadlane. Kui loomariigis soo jätkamise nimel toimuv tõlkida inimmaailma, peaks üsna sageli kasutama sõnu „vägistamine“, „tapmine“, „ebaloomulik vahekord“. Loomadest rääkides pole seks aga põhjust, sest loomad on õppinud evolutsiooni käigus efektiivselt sigima ja teevad seda sageli uskumatult leidlikult. Siin on väike valik pikantseid detaile.