Konnad viipavad kaaslase leidmiseks 

Berkeleys asuva California ülikooli doktorant Rebecca Brunner avastas, et Colombias ja Ecuadoris elav Sachatamia orejuela nimeline konn kasutab kaaslase ligimeelitamiseks viipamist. Õigupoolest on ka Indias, Borneol ja Brasiilias leitud konni, kes armulaulu asemel käe, jala või peaga vehivad. Science Daily teatel on põhjus lärmakas elukeskkonnas: sellised konnad elavad valjult mühisevate jõgede lähedal, kus nende krooksumist kuulda pole.