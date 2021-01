VIDEO: Talikalastus - haugipäev! 

Küll oli sellel päeval oli suurema isuga hoopiski aasta kalaks 2021 tituleeritud liik - haug! Kohe hommikul tabasin esimesest mulgust sellise 30-40 cm kurihaugi, kes peale landist vabastamist koheselt tagasi jääauku suundus, et võimalusel mõõtu kasvada. Päeva peale oli veel üks kena kontakt korralikuma tegelasega, aga pärast mõningast otsas olemist lahkus ta kahjuks minu tubli põiklandiga. Kuna püüan ilma trossita, siis nii see juhtuski.

Mis seal ikka. Võtsin jalad selga ja lörtsisel jooksusammul kappasin abi osutama. No oli ikka korralik kroku küll, kui korra end augu all näitas, siis oli terve augu alune kalaga kaetud! Aga õppind mehed ja võtsin kindla liigutusega ta kongitsa otsa, hetk hiljem ta jääl oligi. Üllar oli ikka päris käimas küll, et suutsime sellise tegelase sikuskaga jääle saada. Oli õnn, et haug tal seda jämedat fluorot läbi ei närinud, sest lant oli päris sügaval kurgus küll.