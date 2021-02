KORRALIK TALV: lund sajab ja temperatuur langeb 

Teisipäeva öösel tuleb lund lisaks enam Eesti lääne- ja põhjaosas, keset päeva on sajuhooge hõredamalt, õhtul jõuab Liivi lahe ümbrusse uus lumepilvede kogum ning laieneb edasi mandrile. Tuul puhub algul läänekaarest, hiljem pöördub lõunasse ja kagusse ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, selgineva taeva korral langeb -10 kraadi ümbrusse, päeval -2..-6 kraadi. Kolmapäeva öösel sajab aeg-ajalt lund. Päeval madalrõhkkonna mõju väheneb ja sajuhooge on hõredamalt. Tuul puhub öösel lõunakaarest, päeval pöördub läänekaarde, õhtul põhja. Õhutemperatuur on -4..-9, selgineva taeva all võib alla -10 kraadi langeda, päeval on -2..-7 kraadi. Neljapäeval madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel on vaid rannikul veel üksikuid lumehooge. Puhub võrdlemisi tugev põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -5..-10, kohati kuni -13, päeval -4..-9 kraadi.

Foto: Tiina Kõrtsini



Reedel võib kohati veel lund sadada. Põhjakaare tuul on mõõdukas, rannikul pisut tugevam. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, selgineva taeva korral langeb -15 kraadi lähedale, päeval -5..-10 kraadi.



Laupäev on kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta, mõõduka põhjakaare tuulega ja külm. Õhutemperatuur on öösel -9..-14, selgineva taeva korral langeb -19 kraadini, päeval -7..-12 kraadi.



Pühapäeval võib mõnel pool sadada nõrka lund. Põhjakaare tuul võib Läänemere ääres pisut tugevamaks tõusta. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, selgineva taeva korral langeb -15 kraadi ümbrusse, päeval -5..-10 kraadi.



Esmaspäeval on saju võimalus on väike. Tingimused taeva selgimiseks on soodsamad ja kui tuul nõrgeneb, siis muutub ilm krõbedamaks. Õhutemperatuur on öösel pilvisema taeva korral -9..-14, selgineva taeva all langeb -20 kraadi lähedale, päeval -8..-13 kraadi.