Metskitse käekäik sõltub talve iseloomust 

Metskitsed. Foto: Erik Karits

Sel ajal on kiskjatel pidu. Kurnatud looma võib murda isegi rebane või nugis, talvisel ajal teevad suurt kahju hulkuvad koerad. Nad ei peagi ilmtingimata ulukit murdma, looma hukkumise võib põhjustada ka põgenemisele kulutatud energiahulk. Viimaste aegade vähese lumega pehmed talved on metskitse soosinud. Eks me näe, mida toob tänavune tali. Kirde- ja Ida-Eestis on jaanuari esimeseks pooleks sadanud metskitse jaoks murettekitavalt palju lund, aga kevad on veel oi-oi kui kaugel.

SARVED JA KARV VAHETUVAD. Oktoobri lõpul või novembris-detsembris maha aetud sarved hakkavad sokul kasvama talvel. Aprilli lõpuks on need saavutanud täissuuruse ja loomad nühivad need karvast-nahast puhtaks vastu noori puid. Sellega märgistavad nad ühtlasi territooriumi. Nühkimiseks eelistavad metskitsed puukesi, mida on selles piirkonnas vähe või mõni üksik. Mõned aastad tagasi istutasin kakssada lehist − praeguseks hingitseb neist ainult kaks. Sokud tuletasid meelde, et võõrliigid Eesti loodusesse ei sobi. Esmasest meelehärmist üle saanud, pean tõdema, et neil on õigus.