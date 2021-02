Riigi ja vabatahtlike kalakaitsjate panus tegi 2020. aasta lõhe ja meriforelli hooajast viimaste aastate edukaima 

Sellest rohkem on viimasel kümnendil püütud vaid 2016. aastal.

„Lõppenud hooaeg näitab, et lõhel ja meriforellil läheb Eestis järjest paremini, kuid tasuta lõunaid pole olemas: kala küll jagub, kuid need liigid vajavad endiselt ka abi,“ ütleb kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus.

Eriti suur oli harrastuspüüdjate huvi spinningu ja lendõngega püügiks jõgedes, kuhu anti ligi 4700 püügiluba, mis on üle loa 1000 rohkem kui 2019. aastal.

Vaieldamatud lemmikjõed on Jägala jõgi ja Selja jõgi (mõlemad üle 1000 loa), aga üllatuslikult ka Vääna jõgi (>600 luba). „See näitab selgelt Eesti harrastuskalastajate jätkuvat ja pigem kasvavat huvi lõheliste püügi vastu ning annab kinnitust nende liikide tähtsusest nii püügivõimaluste arendamise kui ka varude kaitse seisukohalt,“ selgitab Tuus.

Eelmisel aastal oli suurimaks harrastajate poolt spinninguga jõest välja sikutatud kalaks 16 kilone lõhe. 2019. aastal saadi kätte 21,4-kilone . Suuri paarikümnekiloseid kalamürakaid liigub meie jõgedes igal sügisel, näiteks on selliseid kaadrisse püütud Eesti Mereinstituudi kalaloenduri seirekaamerast Pirita jõel.

Tuus lisab, et lõheliste populatsioonide taastumine ning püügivaru loomine ei ole kätte tulnud tasuta, vaid selleks on tehtud väga suuri pingutusi, mille vilju täna juba maitsta saab. „Riik on pannud elupaikade taastamisse palju energiat ja rahalisi vahendeid: paisude eemaldamisse (nt Sindi pais), kalapääsude rajamisse, kalade asustamisse, kalavarude seiresse ja koelmute parandusse on aja jooksul panustatud miljoneid eurosid.“

Lisaks eelnevalt loetletule on väga suurt positiivset mõju avaldanud ka Eesti Kalastajate Seltsi kalakaitse, kelle vabatahtlikud valvasid mullu peamisi lõhejõgesid rekordilised 5660 tundi. „Nende panus on korduvat tänamist väärt, sest koos keskkonnainspektoritega on vabatahtlikud aastate jooksul avastanud ja takistanud sadu röövpüügi episoode. Selle tulemusena valvatavatel lõhejõgedel röövpüüdjad nii nahaalselt enam tegutseda ei saa,“ sõnab Tuus.