VIDEO: talvine Peipsi avang 2021  

Püük ise kulges nagu tavaliselt. Vähe ja väikesed! Põhimõtteliselt panustasin siku-põigi püügile. Aga selgus, et kahjuks vaid põigile loota ei saa, tuli ikka korralikult enne kombainiga auk vahtu lüüa ja siis sikut näidata. Ühesõnaga, tegid mulgu, said neli-viis kala ja jälle uus auk. No ei läinud võtmiseks! Ja suurus andis ka olla. Üks-kaks augult kotti ja ülejäänud tagasi kosuma. Kurb, aga tõsi.