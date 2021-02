KISUB KÜLMAKS: oodata on 25 miinuskraadi  

Laupäev on läänepoolse kõrg- ja idapoolse madalrõhuala piirimail suurema sajuta, vaid mõnes üksikus paigas pudeneb kerget lund. Puhub mõõdukalt tugev põhjakaare tuul ja ilm on külm. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, sisemaal selgineva taeva korral langeb -15 kraadi ümbrusse, päeval on -6..-11 kraadi.



Pühapäeval laieneb Skandinaaviast kõrgrõhkkonna serv vööndina üle Eesti. Kerge lume võimalus üksikutes kohtades püsib. Põhjakaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, kohati langeb -14 kraadi lähedale, päeval -5..-10 kraadi.



Esmaspäeval saab külm kõrgrõhuala valitsevaks kogu Põhja-Euroopas. Meil suuremat sadu ei tule, vaid saartele võib merelt pilvi kanduda, millest veidi lund pudeneb. Tuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, kohati -15 kraadi, päeval -7..-11 kraadi.



Edasi jätkub nädal arktilise külmaga.



Teisipäev tuleb kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Taeva selgimiseks on tingimused soodsad ning ilm muutub krõbedamaks. Õhutemperatuur on öösel -10..-15, hommikuks langeb selgema taeva all -20 kraadi lähedale, päeval -8..-13 kraadi.



Kolmapäeval koondub kõrgrõhuala Skandinaavia kohale ja muutub võimsamaks, neljapäevaks kandub Läänemere ümbrusse. Meil on ilm suurema sajuta, vaikne ja pakaseline. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal laialdaselt -20 kraadi, ööl vastu neljapäeva -25 kraadi ümbrusse, päeval tõuseb vaid -10..-15 kraadini. Pehmem on ilm üksnes jäävaba ranniku lähedal.