Miks vaalade laul aja jooksul muutub? 

Buffalo ülikooli teadlase uus uuring näitab aga, et vaalad ei muuda oma laulu vastavalt sellele, mida nad teistelt vaaladelt kuulevad.

"Tundub, et see pole õige," ütleb Buffalo ülikooli kunsti- ja teaduskolledži psühholoogiaprofessor Eduardo Mercado. "Meie leiud näitavad, et ei kultuuriline edasikandumine ega sotsiaalne õppimine ei aita oluliselt kaasa sellele, kuidas küürvaalad oma laule aja jooksul muudavad.“