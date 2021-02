FOTOD | SUUR POLIITJUUBEL! Suurbritannia tähtsaim kass tähistab kümnendat tööaastat 

Battersea loomade varjupaigast võetud Larry on aastatega täpselt selgeks saanud, kuhu vaatavad telekaamerad, nii et teda saab sageli näha tähtsaid poliitikasündmusi kajastavate uudislõikude taustal.

Pealegi on tegu suure kuulsusega – kassil on Twitteris 441 000 jälgijat ning Larry on enda andmetel ametis püsinud kauem kui ükski Briti erakonna juht!