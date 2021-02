Eesti Kalastajate Seltsilt: veel maaparanduse mõjust Eesti loodusele 

Näiteks Ühendkuningriigis pole mitte kunagi meiega samaväärse efektiivsusega kuivendussüsteeme olnudki. Seal eemaldatakse põldudelt vaid suure sajuga tekkivaid lompe ja säilitatakse vesi kogutuna kraavides või tiikides, et seda uuesti kasutada.

2014. aastast kehtib UK-s nõue, et kõik uued õuealad, mänguplatsid ja väiksemad tänavad peavad sadevett läbi laskma. Magistraalteed rajatakse nii, et imbsüsteem on teekatte all ja mingeid kraave ei tohi seal olla.

UK näide 1 Foto: Kuvatõmmis

KRAAV EI SUUBU JÕKKE. Toon siia näite (ülal). Märgala on kraavistatud, kuid pildil on selgelt näha, et kraavid ei ole valdavalt ühendatud. Need ei suubu otse jõkke, vaid jõega paralleelselt läheb kraav, millel on vaid kohati (suurveega) ülevoolu toimel ühendus jõega. See on märgala, mis igal kevadel ujutub üle, moodustades järve. Vesi aga taandub ja läbi sajandite kasutatakse suviti neid alasid karjatamiseks. Nii on karjamaad stabiilsemalt kasutuses, loodus veega varustatud ja jõgi kahjustamata.

UK näide 2 Foto: Kuvatõmmis

ÜHENDUS JÕEGA VAID SUURVEEGA. Näide 2, samuti UK-st. Kilomeetrite ulatuses kulgevad jõega paralleelselt mõlemal pool kaldas kraavid. Seal on vaid mõned kohad, kus lüüside või ülevooluga tekitatakse ühendus jõega äärmisel vajadusel, kui vett on liiga palju. Ka jõe- ja kraavivee värvus on täiesti erinev, mis tõendab, et kraavivesi ei suubu jõkke. Meil on need aga kas päris sama või ligilähedase värvusega.