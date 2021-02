Kalateadlane Martin Kesler: „Kesk- Euroopaga võrreldes valitseb Eestis jõe ääres rahu ning vabadus endale sobivat kohta otsida on hoopis suurem.“ 

Eesti Loodushoiu Keskus tegi kunagi kalkulatsiooni, kui palju sinna kanjonisse peaks vett laskma, et taastuksid ajaloolised lõhe- ja tuurakoelmud – sellest kärestikust võidaks kindlasti ka atlandi tuur, keda me üritame taastada, aga tema on küll nii kehvas seisus, et meil siin looduslikult sigivat populatsiooni sisuliselt polegi.

Narva jõgi on piiriveekogu ja Eestil on õigus saada jõe valgala suuruse järgi kas vett või elektrit. Me ei saa aga Venemaalt kumbagi. Koostöö kahe riigi vahel pole kõige parem.

JÕEFORELL. Välismaiste kalameeste jaoks on meie forellijõed eksklusiivselt metsikud ja looduslikud. Foto: Shutterstock

Ühesõnaga: see on küsimus poliitikutele, mitte looduskaitsjatele.

See on pigem poliitiline küsimus, jah. Kadunud Jaak Tambetsil Eesti Loodushoiu Keskusest oligi see mõte, et kui Eestil on õigus saada vett, võikski me kasutada oma osakut joa ja kärestiku taastamiseks. Narva jõe keskmine vooluhulk on umbes 400 kuupmeetrit sekundis. Kui ma ei eksi, siis Eestil on õigus 50 kuupmeetrile sekundis ja see kataks praegu kuiva jõesängi ära. Selle veehulgaga saaks tagasi kilomeetrise kärestiku, mis kindlasti meeldiks lõhele ja oleks lisavõimalus ka tuurale, kes tahab samuti kudeda kärestiku kivisel põhjal.

Vähemalt osaliselt taastuks ka Narva sümbol ja vaatamisväärsus – juga. See oleks kihvt, kui minu silmad näeksid, et me suudame Narvas niimoodi kokku leppida. Praegu on kõige hinnalisem ala Narva jões ära võetud.

Augustist 1990 mäletan ma sellist pilti, et sõitsime Koola poolsaarel Kirovskist bussiga Murmanskisse ja tund aega oli kahel pool teed surnud mets. Siis tuli mingi maavara rikastustehas, mille juures seisis viiekorruselise maja suurune silt „Hoia loodust!“, seejärel jätkus kahel pool teed surnud mets. Kindlasti ei saanud sealsed jõed olla ülearu puhtad. Kuidas on Eestis taasiseseisvumise järel lood jõgede puhtusega? Kuidas on vee kvaliteedi muutumine mõjutanud kalade elu?