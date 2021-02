KUHU MINNA | Veebruaris võtame suuna Pärnusse, Peipsile või kõige hullemasse võssa 

Suurt ahvenat on tänavu näha olnud harva, aga siiski.

PÄRNU PAKUB KOGUSEID. Kui on tahtmine saada suurem kogus kala ning lepid sellega, et keskmine mõõt ei ületa ilmselt 150 grammi (200 on juba väga hea), siis tuleb auto nina seada Pärnu poole. Püügivahendiks nagu ikka vana hea Pärnu kombain.

Tasub teha veidi luuret, kas eelmisel päeval on paremini saadud Valgeranna või linna pool. Talve süvenedes liigub ka kala rannast eemale, nii et kindla peale minek on leida mõni pealevedaja ja lasta ennast viia täpselt sellesse kohta, kus kala eile võttis. Mis ei pruugi tähendada, et täna võtab. On selgi talvel olnud päevi, mil sajad mehed rapsivad hommikust õhtuni tühja, jooksevad ringi ja puurivad auke, aga saagiks on vaid mõni üksik mikrotriibu.

PEIPSILE! Meie suurimal järvel võib oskaja mehe sikuti (või mõssi) otsa juhtuda vägagi ilusaid ahvenaid. Koguste välja sikutamiseks tuleb aga näha märksa rohkem vaeva kui Pärnu lahel. On tänavuselgi talvel saadud ilusaid, üle kilo isendeid, ent võib ka juhtuda, et muudkui puurid uusi auke, kuid kala mõõt on ikka nigel.

Peipsilegi minekul tasu teha eeltööd ja vaadata näiteks, kus või millise pealevedaja kliendid on saanud paremaid saake. Võib vabalt juhtuda, et lased ennast viia kümnete kilomeetrite kaugusele, ent tulemus on ikka sama nigel, kui oleksid päev otsa kalda ääres püüda toksinud. Sikutit tahab ahven ka üha vähem, pigem saab kala mõssiga.

ALGAB JÕEKAKÜTTIDE AEG. Veebruaris lõpeb jõeforelli püügikeeld ja paadunud punasekütid olid juba 1. kuupäeva päikesetõusul oma lemmikkohtades püüdmas. Tänavu ilm varast jõekapüüki ei soosi ‒ pakane, osad jõed jääs ja lumi kohati üle põlve. Rõngad jäätuvad, nööriga püüda ei saa, tamiil külmub ... Ega kalagi ole suure külmaga eriti aktiivne. Pealegi on täpikud veel kudest vaevatud ja kõhnad. Kui vähegi kannatab, tasub neile veel nii kuu jagu aega anda.

Kui ei kannata, mine ülemjooksudele, otsi vaba vett ja sügavamaid auke. Püügiks sobivad hästi väikesed jigid ja sügavale sukelduvad voblerid. Lähemalt saad talvisest jõekapüügist lugeda värskest ajakirjast.