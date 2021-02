Parasiidi ja kliimamuutuste koosmõju meie lõhilastele 

NEERUHAIGUSE KULG ERINEVATES JÕGEDES. Mis puudutab jõgedevahelisi erinevusi, siis oli haiguse kulg Mustojas oluliselt raskem kui Vasalemma jões, vaatamata sarnasele veetemperatuurile jõgede alamjooksudel. Oluline erinevus kahe jõe veekvaliteedis puudutab toitainete kontsentratsiooni –Mustojas on aastate keskmine üldfosfori ja lämmastiku sisaldus Vasalemma jõest ligikaudu kaks korda kõrgem. Nagu eelpool kirjeldatud, mõjutab toitainete rohkus eeldatavalt limaeoslase põhiperemehe, sammalloomade arvukust.

Mustoja erineb Vasalemma jõest ka vooluhulkade ja paisutustest tuleneva mõju poolest. Tagasihoidlikuma vooluhulgaga Mustoja alamjooksul asub kaks paisjärve, millest ülemise, Vihula paisjärve veepeegel on väga suur – 11 hektarit. Paisjärvedes toimub suvel intensiivne pinnaveekihi soojenemine ja lisaks on tegemist olulise toitainete reservuaariga. Seega on vohava neeruhaiguse tõsised puhangud Mustoja alamjooksul eelkõige inimtegevuse tagajärg.

MIDA ME SAAME TEHA? Elupaikade taastamisel vooluveekogudes on sageli parimaks lahenduseks paisude eemaldamine. Elektritootmise säilitamise eesmärgil pakutakse alternatiivina sageli paisudele kalapääsude ehitamist. Samas ei vähenda kalapääsude rajamine paisutuste mõju vooluveekogude veerežiimile, -temperatuurile ja vee keemilisele koostisele, kui säilib paisjärvede suur veepeegel. Siiski võivad kalapääsud aidata temperatuuritundlikel liikidel leida varjepaiku ülesvoolu, kus asuvad jahedaveelised jõelõigud. Kuid tasub meeles pidada, et rändeteede avamine ühel või teisel viisil võimaldab nii neeruparasiidi kui ka teiste patogeenide ülesvoolu levikut.

Samas ei põhjusta limaeoslasega nakatumine olulisis vaegusi jahedaveelistes jõelõikudes elavatel forellidel. Seega on neeruhaiguse mõju vähendamiseks oluline vähendada ka meie jõgede reostuskoormust ning vältida kaldatsoonis puude mahavõtmist, mille tõttu toimub päikesele avatud lõikudes suvine veetemperatuuri tõus. Tasub meeles pidada seadusest tulenevaid piiranguid veekaitsevööndis. Puhvertsoonide olemasolu veekogude kallastel ei taga pelgalt jõesängide varjatuse, vaid takistab ka toitainete sissekannet ning pidurdab eutrofeerumist.

Hea tava on püügivarustuse desinfitseerimine, et vältida parasiitide ja patogeenide edasikandumist veekogude vahel. Suvisel ajal on soovitatav jätta kahlamisvarustus päikese kätte kuivama, et UV-kiirgus hävitaks võimalikud patogeenid. Samuti ei ole siseveekogudes kalastades soovitatav kasutada vildist tallaga kahlamissaapaid, mis pakuvad mikroorganismidele mõnusat varjepaika.

DESINFITSEERIB VARUSTUST. Norra forellijõgedel ei saa kalamees enne püügiluba, kui pole oma varustust ära desinfitseerinud. Ka meie jõgedel võiks ühelt jõelt teisele siirdudes varustuse desomine saada sama tavapäraseks kui enne õuest tuppa astumist jalatsite puhtaks pühkimine. Foto: Erakogu

KOKKUVÕTTEKS. Parasiidid on ökosüsteemi loomulik osa ja nendest pole võimalik täielikult lahti saada. Seetõttu peame õppima nendega koos elama. Samuti on keeruline muuta kliima soojenemise globaalseid trende, kuid kindlasti on võimalik leevendada minevikus tehtud vigu ja suurendada ökosüsteemide vastupidavust tuleviku kliimamuutustele.