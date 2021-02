Matkanippe talviseks retkeks 

Aja õhtul ööbimiskohas vesi lõkkel kuumaks, vala välipudelisse ja keera see fliisi või mõne muu rõivaeseme sisse. Aseta see nüüd paarkümmend minutit enne magama minekut magamiskotti. Kui riided seljast võtad ja kotti poed, on see mõnusalt soe. Pudel soojendab sind niimoodi veel tunde.