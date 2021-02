Agneriin Heinmäe: „Meestega ei saa ju kalal käia! Nad hakkavad kiiresti virisema.“ 

Tohoh, kas siis nn rahvavõistlustel käib tõesti selline pettus? „Jah, seal pead arvestama sellega, et tippvõistlejad võidakse üle kavaldada ja saagid pannakse tihti kokku, et saada iga hinna eest auhindu, mis vahel on päris kopsakad. Oleme seda ise näinud. Tugevad talipüüdjad on öelnud meile, naistele, et rahvavõistlusel polegi muud teha, kui need kokkupanijad üle püüda,“ räägib ta. „Nii-öelda päris võistlustel seda probleemi ei ole, sest võistlejad on pühendunud sportlased ega tule mõõtu võtma lihtsalt auhindade pärast.“

„Praegu on nii, et neljas koht tähendab võistluse ebaõnnestumist,“ ütleb ta. See võib kõlada kuidagi liiga enesekindlalt, aga kui Agneriini tulemusi vaadata, siis saab selgeks, et täpselt nii ongi. Agneriin on võitnud Eesti meistrivõistlustel talvises kirbutamises palju karikaid ja need on rasked võistlused, mis kestavad teinekord ka mitu päeva. Tal on õnnestunud tulla kirbutamises ka Eesti meistriks.

„Ega kalapüük ole ainus hobi,“ nendib Agneriin ja räägib, kuidas ta sügiseti seenel käib. Fanaatiliselt, pikki retki tehes ja ilusaid saake korvi ladudes. Loodusesse tõmbab keskkonnaharidusega Agneriini tegelikult aasta ringi ja ei ole suve, kus perega ei mindaks nädalateks mööda Eestit rändama ning loomulikult ikka väliööbimisega. Peagi saabub perre uus liige, hundikoer, kelle valimisel oli oluliseks kriteeriumiks just see, et ta jaksaks perenaisega metsas kaasa rännata.

Pärnu jõel kalapüügivõistlustel. Taamal Ago Anderson treeneri rollis. Foto: Erakogu

INGAGA LIHTSALT KLAPIB. Suvel püüab Agneriin kala peamiselt paadist ja koos Ingaga. Kahekesi käiakse mitte ainult võistlustel ja trenni tegemas, vaid ka niisama kalal. „Ma püüan peamiselt spinninguga, õngega vahel väga harva,“ ütleb ta. „Ingaga saime tuttavaks aastaid tagasi, kui võistlesime esimest korda koos spinninguspordi liidu etappidel. Me klappisime omavahel kohe, oleme üsna sarnased hullud. Ega me enne jäta, kui pime peale tuleb ja tulemus ette näidata!“

Traditsiooniliselt käivad Agneriin ja Inga nüüd iga talv korra ka Soomes püüdmas ning Eestis korraldavad nad sõprade-tuttavatega ühiseid talvepäevi. „Viimati läksime Ingaga kahekesi Vagula äärde talvepäevadele, sest mehed ütlesid, et nii külm on, nemad ei tule,“ naerab Agneriin. (Vaatame nüüd uuesti loo pealkirja, eks? ‒ toim.) „Oli jah jube külm ja selleks, et paadiga järvele saaks, lõhkusime labidatega meeter meetri haaval paadikanalist jääd eest ära!“

Tol samal korral läksid Agneriin ja Inga puhkemaja rõdule pilti tegema ning kui asutasid tagasi sisse minema, selgus, et uks on sneprisse langenud. Daamidel polnud aga isegi mitte õueriideid seljas. Mis seal ikka, piinlik oli hakata kuskilt kõrvalist abi otsima ja nii ronis Inga paljajalu teise korruse rõdult alla, läks välisuksest sisse ja tegi rõduukse seestpoolt lahti.