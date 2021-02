Retsept | Kaheksajalasalat pasta ja kirsstomatitega 

Itaalias elasin ja õppisin hotellis Royal Positano. Seal oli kaheksajalg mu meelest kõige odavam tooraine üldse (peale sidrunite, mis kasvasid tänava ääres nagu hekk). Seda järeldasin sellest, et staff food oli kahe nädala jooksul vähemalt kuuel päeval just see elukas. Aga maitsev, mulle meeldib!

KEEDA NAGU KAJAKAT. Kalaarsenalist saadud isendi kombitsad olid juba keedetud ja vaakumis, ilusa karbi sees. Nii et keetmise vaev jäi mul seekord ära. Aga kui nüüd kellelegi satub pihku toores ja terve, nii mõne kilo raskune isend, siis keetmine on iseenesest lihtne. Proovi eemaldada keha keskelt tindikotike, kui tarnija seda juba ära lõiganud pole. Siis aja suures kastrulis vesi keema ning lisa sibulat, soola, küüslauku, loorberit, pipart ja saada sinna ka kaheksajalg.