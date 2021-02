Haug – igati väärikas aasta kala 

Esimestena asuvad kudemisrändele isased ja varsti järgnevad neile emased. Kui emased jõuavad koelmutele, moodustuvad haugidest väikesed rühmad: üks emane ja üks kuni kolm isast. Kui isane on emasega suuruselt enam-vähem võrdne, tekib paar. Kui isased on märksa väiksemad, siis moodustub grupp, kus on lisaks emasele mitu isast. Gruppe esineb sagedamini kui paare.

Kudemine toimub üleujutatud luhtadel madalas, umbes poole meetri sügavuses vees. Eelistatuim substraat marjale on eelmise aasta tarnapuhmad. Kõrgvee puudumisel koevad haugid hädapärast ka vetikatega kaetud kividele. Lumevaestel aastatel, kui kevadised üleujutused jäävad kesiseks, võivad paljud haugid jätta üldse kudemata. Sellisel juhul resorbeeruvad suguproduktid kehasse tagasi, aga kuna see võib kesta sügiseni, võib seetõttu kudemine vahele jääda ka järgmisel aastal. Ervin Pihu uuringud Võrtsjärvel ja Peipsil on näidanud, et kolmandik kuni pool emastest haugidest jääb veevaestel aastatel kudemata.

Haugi koetud marjatera läbimõõt on 2,2‒2,8 mm. Mari haudub 6‒10 kraadi juures 12‒25 päeva ning eelvastsete pikkus koorumisel on 6‒10 mm. Algul on haugi mari kleepuv, kuid haudumise ajal kaotab oma kleepuvuse ja jääb kuni koorumiseni vette hõljuma. Mida kiiremini kudemiskoha madal vesi soojeneb, seda kiiremini haugivastsed kooruvad. Haugi kudemise edukus sõltubki enamasti veetasemest ‒ tavaliselt on kudemine edukam kevadise kõrge veetaseme korral, kui luhad on veega üle ujutatud. Samas, näiteks Võrtsjärve taimestikurikas lõunaosa võib just madala kevadise veetaseme korral olla haugile kümnete ruutkilomeetrite ulatuses sobivaks koelmuks.

Et kindlustada liigi seisukohalt edukas kudemine, on haugil, aga samuti mitmel teisel liigil välja kujunenud kuderühmad, et kompenseerida juhuslikke halbu keskkonnatingimusi. Need rühmad koevad eri aegadel ja sageli ka eri kohtades, näiteks Võrtsjärves madala veetaseme puhul järve lõunaotsas, aga kõrge veetaseme korral luhtadel. Selliselt õnnestub mõnel grupil kudemisperioodil valitsevate muutlike ilmastikuolude tingimustes ikka kudemine. Ka vähendab pikem kudemisaeg kalaliikide noorjärkude omavahelist toidukonkurentsi – vanemad noorjärgud on juba jõudnud üle minna suurematele toiduobjektidele ega jäta vastkoorunuid nälga. Rahvasuus on haugi kuderühmadele antud tabavaid nimetusi: maarjahaug, hangehaug, keltsahaug, konnahaug, lillehaug ja toomehaug.

KOKKUVÕTTEKS. Haug on väga eriline kala ja väärib kindlasti aasta kala tiitlit. Ei puudunud ju palju, et haugist oleks saanud meie rahvuskala.

HAUG ON KALADE FERRARI. Haugile on omane nn kiire start, ta saavutab maksimaalse kiiruse väga lühikese ajaga. See on vajalik saagi tabamiseks, aga ka teise haugi eest põgenemiseks.

Haugi keha võtab kiirel liikumisel S-tähe kuju. Varitsustaktika ja hea kiirendus sobivad kokku tema kehakujuga. Tal on pikk ja kitsas nooljas keha, kus selja- ja pärakuuim asetsevad sabauime lähedal. Selliselt töötavad selja- ja pärakuuim sabauime pindala suurendajatena ning võimaldavad haugile ülihea kiirenduse.