Kas tänapäeva inimese suhe loodusega läheb rappa? 

Näiteks kodumaise, metsast kütitud karusnaha kandmine teeks loodusele enam head kui selle kasutamisest loobumine.

Enamikule on oluline, et muudatused ei kahandaks nende isiklikku heaolu. Elame ju paljukiidetud heaoluühiskonnas. Kliima soojenemise peatamise teemal on kogu planeedil peetud palju vaidlusi ja sõlmitud kokkuleppeid. Mitte miski ei toimi, mitte miski ei muutu. Siis tuli koroona ja surmahirm sundis meid senist käitumist muutma. Saastekoormus planeedil Maa vähenes tunduvalt. Lihtne näide – vaadake selge ilmaga taevasse. Veel aasta tagasi võis seal näha risti-rästi kulgevaid lennuki heitgaasidest põhjustatud jutte. Praegu saame enamasti jälgida puhast taevast. Vaata ja naudi! Ometi igatseme taga aegu, mil sai tormata ühest maakera servast teise, raisates arutult niigi piiratud loodusressursse. Mis Eestimaal viga on, et siit nii hirmsasti ära tahame? Seda laadi näiteid võiks tuua palju.

Kõik me soovime teha midagi head ja kasulikku. Enesetunne paraneb, kui seisad „õige asja“ eest. Samas pole teemat põhjani valdamata alati selge, kummal pool „õige asi“ on. Määravaks kipuvad saama emotsioonid. Kuulad üht poolt ja nõustud, kuulad teist ja leiad, et temal on ka õigus. Kus on siis tõde? Tegemist on nagu pimedas ruumis elevandi kompamisega.

Paljudele ei meeldi lageraie, mõned taunivad karusnaha kandmist, osade arvates on hunte vähe, teiste meelest liialt palju. Loetelu võib jätkata lõputult. Tõde on enamasti kusagil vahepeal.

TASAKAAL LÄHEB PAIGAST. Metsloomade nahad olid esimesed rõivad, mida tänapäeva inimeste eelkäijad riietusesemetena kandma hakkasid. Mõned teevad seda tänaseni, mina nende hulgas. Mul on kombeks kuulutada: „Kõik, kes kannavad Eesti metsadest kütitud karusnahka, teevad meie loodusele suure heateo!“ Mõtlen seda tõsiselt ja tunnen kütitud karusnaha kandjate vastu suurt poolehoidu.

Miks? Jahinduse peamisi ülesandeid on ökoloogilise tasakaalu säilitamine. Liialt palju väikekiskjaid tähendaks kadu nende toiduobjektidele. Küsite, kas siis loodus ise ei saaks hakkama? Saaks ikka, kui meid, inimesi, poleks nii palju ja me ei teeks pidevalt ja teadlikult rumalusi. Näiteks marutaudivastane vaktsineerimine metsades võttis looduselt vahendi kiskja-saaklooma vahelise tasakaalu hoidmiseks. Tulemuseks on linnadesse kolinud rebased ja sügisesel ajal teedel vedelevad kährikkoerte laibad. Pea kõik metsikult elavad koerlased on nakatunud kärntõppe. Haigus levib samuti ilveste ja kärplaste hulgas. Normaalne pole olukord, kus jänest on vähem kui rebast. Ilmselgelt on kiskja-saaklooma vaheline tasakaal paigast nihkunud.

Varasematel aegadel perioodiliselt, nelja kuni kuue aasta tagant korduv metsamarutaud taastas normaalsed ökoloogilised suhted. Praegu peaks seda tegema jahimees. Samas saab enesest lugupidav kütt jahtida süümepiinadeta neid ulukeid, kelle liha ta sööb või kelle nahku kasutab. Tapmine lõbu pärast ei järgi loodusseadusi. Minagi ei poolda karusnahafarme. Samas taastaks nõudlus kütitud karusnaha järele kiirelt ökoloogilise tasakaalu.