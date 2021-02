Kirbupüügi meistriklass IV. Mida veel kõrva taha panna? 

Kuidas tundmatul veekogul kala otsida? Kuidas kasutada peibutussööta ja millist lisavarustust läheb vaja?

Mõned head nipid võivad muuta teie talvise püügipäeva mõnusamaks ja ka saagikamaks.

Talvel on tundmatul veekogul kala leidmine suhteliselt keeruline, eriti kui veekogu on suur. Kõige lihtsam viis on uurida veekogu kohta infot internetist, mis võib anda vähemalt mingisugust aimu, millist kala võib sealt leida. Jää on iseenesest väga hea maskeering, kuna see peidab enda alla kõik veekogu iseärasused ja potentsiaalsed kalapüügikohad. Sageli tuleb veekogul läbi kõndida rohkem kui üks kilomeeter ja teha jäässe mitte kümme, vaid mitukümmend auku. Talvel on päev lühike ja püügiaega jääb väheks, seepärast peab koha leidma kiirest ja pädevalt.

Esimene asi, millele jääle minnes tähelepanu pöörata, on kaldaäärne taimestik ja rannikujoone kulgemine. Igasugune erinevus tähendab seda, et erinevus on ka veekogu põhjas, mis omakorda meelitab ka kala. Erineva sügavusega augud, järsud sügavuse muutused, tõusud, kivid, taimestik, voolupiiri kohad, ojade või jõgede hapnikurikkamad sisse- ja väljavoolukohad jne annavad kaladele võimaluse ennast varjata ja kindlamalt tunda. Kuna sellistesse kohtadesse koguneb erinevat liiki kalu, tasub esimese võimalusena neid paiku kontrollida.