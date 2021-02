AJALUGU | „Mõned sõidavad mõtuste mängu jälgima isegi lennukeil.“ 

Foto: Kuvatõmmis

Kahjulikuks tunnistatud kullide hävitamisel on metsaametkond teinud oma kohustused korralikult. Viimase kümne aasta jooksul on nende poolt hävitatud 70 tuh. hallvarest, üle 30 tuh. haraka, 42 tuh. pasknääri, ligi 7000 raudkulli, 1700 rabapistrikku, üle 9000 kanakulli, 37 ronka ja üle 2000 muu kulli. Viimase kolme aasta jooksul on jahikapitalist maksetud preemiaid kulliliste hävitamise eest. Selle arvel on tulnud tasu maksta 1828 kanakulli, 102 rabapistriku, 1306 raudkulli ja 4 kassikulli hävitamise eest.

Peale laskeriistade, kulliraudade ja röövlindude pesade hävitamise on röövlindude vastu võitlemiseks tarvitatud hea eduga meie metsaametniku poolt konstrueeritud kullipüünist, mis sai erilise tähelepanu osaliseks Berliinis korraldatud rahvusvahelisel jahinäitusel. Selle püünisega on kolme aasta jooksul ühes metskonnas elusalt kinni püütud 207 kanakulli, 8 rabapistrikku ja 67 raudkulli. Need arvud näitavad, et kulliliste arv meie metsades on siiski veel küllalt suur.