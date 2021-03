ÄRA JÄÄLE MINE! Päästjad said viimasel sekundil järvest kätte uppuva koera 

Päästeamet hoiatab, et päikeseliste ilmadega on enamik vooluveekogudest muutunud peaaegu jäävabaks, ka järvede jää on muutunud hapramaks, mistõttu soovitatakse püsida kaldal. "Kui siiski on kindel plaan jääle minna, riputa kaela jäänaasklid ning nöör. Turvalisem on minna kaaslasega, aga hoidke distantsi," õpetab amet.