Haugi kuderahu hakkavad valvama vabatahtlikud kalakaitsjad 

Et haug tuleb kudema sinna, kus vesi madal, on ta lihtne saak röövpüüdjatele. Haugi kuderahu aitavad Keskkonnaameti inspektoritel tagada vabatahtlikud kalakaitsjad. Eesti Kalastajate Seltsi vabatahtliku kalakaitse juht Jüri Nurk kommenteerib, et haugirahu valvati katseliselt ka mullu kevadel: „See andis kinnitust, et haugipüügi keelu rikkujaid on sama palju kui sügishooajal lõheliste kuderahusse sekkujaid. Oleme algavaks kudehooajaks valmistunud ning meie vabatahtlikud hakkavad teadaolevaid koelmualasid teravalt jälgima.“