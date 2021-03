Eesti Kalastajate Seltsilt | Hetkeseis probleemsetel paisudel: valitseb paras segadus 

HELLENURMES LIHTSAT LAHENDUST EI TULE. Elva jõel takistab Natura 2000 alal kalade rännet ja rikub kaitsealuste hariliku hingu ja paksukojalise jõekarbi elutingimusi Hellenurme pais. Hiljuti otsustas Riigikohus, et Eesti riik ei pea täielikult taastama olukorda, mis valitses Hellenurme paisu asukohas enne selle rajamist rohkem kui sada aastat tagasi. Kalapääsu rajamise keskkonnamõjude hindamist ei saa aga nö lükata omaniku kaela, sest huvitatud on sellest eeskätt riik.

Muinsuskaitseamet on kalapääsu rajamise välistanud, sest see muudaks paikkonna ilmet. Keskkonnaamet peab nüüd leidma pädeva asutusena loodus- ja muinsuskaitse vahel tasakaalu, sest ka kultuuripärand on osa keskkonnast.



Riik tellis eelmisel aastal kuluka õigusliku uuringu, selgitamaks välja Kunda jõe hüdrojaama vaidluse asjus Kultuuriministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi pädevust antud küsimustes. Uuringu tulemus selgitas, et sellistes küsimustes on lähtuvalt Euroopa Liidu direktiividest olulisem saavutada looduskaitselised tingimused. Kummaline, et seda ei tundu olevat siin arvestatud.