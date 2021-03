Kalagiid Kevin Sepp leidis lõpuks unistuste ameti 

KUIDAS VARAKEVADEL MERIKAT TABADA? Kalagiid tunnistab, et tema hakkas merikal käima puhtalt sellepärast, et Tallinna ümbruses ei ole peale punase suurt midagi püüda. Juhul, kui ei taha just Harku järvel või Raku karjääris kalastada. „Mida mulle ei meeldi teha,“ tunnistab Kevin. „Olen maalt pärit ja seega võiks püügitegevus ikkagi toimuda linnakärast eemal. Nii tunnetad iga oma rakuga vaikust enda ümber.“

Tänavu on Kevin käinud meriforelli püüdmas üksteist korda ja neist kõigil on keegi seltskonnast ka mõõdukala saanud. Tänavune merikalatt on tõstetud juba 3,2 kilo peale. Mõõdukalu on ta saanud sel aastal seitse, lisaks käest läbi käinud10 alakat. „Viimased kaheksa püügikorda järjest olen saanud kala kätte, see on ka mu isiklik rekord," ütleb Kevin. „Viimane oli seitse püügipäeva järjest iherust tabada."

SOOME AHVEN. Eelmise aasta ilus 600+ grammine päts. Foto: Erakogu

Kõik need püügipäevad jäid jaanuarikuusse. Kevin oleks hea meelega veelgi merikat püüdnud, aga kliendid ei taha külmade ilmadega meres kahlata. Pigem huvitas kundesid tänavu Pärnu lahe püük ja seal käis Kevin paarkümmend korda. Kevin arvab, et nädal aega teeb veel jääpüüki, siis läheb tagasi merikat püüdma. „Pärnu laht on huvitav koht, sest isegi kõige kehvema võtuga päeval tuleb ikka keegi kaldale kümne või enama kilogrammi ahvenatega,“ ütleb Kevin. „Meie kliendid said ka kenasti kala. Päris esimest korda püüdjatel väga hästi ei läinud, aga kogemuse võrra on nad ikka rikkamad.“

Talvel ja varakevadel meriforelli püüdes otsib Kevin liivast põhja ja viskeulatusse jäävat sügavusjoont – kohta, kus põhi kukub kiiresti paari meetri peale ja rohkemgi. Kala passib selliste kohtade lähedal, aga pigem madalas. Toov tuul, mida merikakütid enamik hooaega eelistavad, ei mängi sel ajal erilist rolli. „Pigem otsin ka natukene murduvat lainetust, mis paneb vee liikuma ja lisab hapnikurikast vett,“ selgitab ta.

Kui päike vett juba rohkem soojendab, tasub otsida madalaid soppe, kus toov tuul hoiab üles köetud vee paigal. Päris hiliskevadel, kui päevane temperatuur küünib vaat et rannailmade tasemele, alustab Kevin hommikuse püügiga juba kell neli. Hilisõhtune püük võib venida ka keskööni, kui valgust jätkub. Tihtipeale ööbib ta püügikohas, kas telgi või rippvoodiga, et hommikul kohe varakult vette saaks. „Looduses magades puhkab nelja-viie tunniga palju paremini välja kui kodus kaugem magades,“ ütleb Kevin. „Ei tea, kas asi on värskes õhus või hoiab kalapüük meeled erksad.“

JÕEFORELL SOOMEST. Rauntsi vobleriga tabatud u pooleteistkilone jõekas Kevini Soome lemmikpüügikohas. Foto: Erakogu