AJALUGU | Veterankalamees Katenevi päevikud 1983: aasta ilusaimad saagid tulid Peipsilt 

25. APRILL, LAHEPERA JÄRV. Olime jälle Matiga Eldoraados. Tal läks üks ilus haug koos võnkuva landiga minema ja rohkem tal neid kaasas ei olnudki. Algul andsin talle ühe poepleki, aga kuna see eriti kala ei toonud, siis andsin oma pöörleva landi. Seda haug võttis, kuid mitte nii hästi kui minu võnkuvat lanti. Sel päeval püüdsime õhtuni, sest siis tuli Varnjast veoauto ehitustöölistega ja sellega saime kalad Kallastele toimetada. Minu saagiks oli 28 haugi ja kokku 64,2 kg, suuremad 6,2 kg, 4,5 kg, 4,0 kg. Matil oli kokku 14 haugi – 35,4 kg. Kõik need kalad müüs kalur Mati järgmisel päeval Kallastes maha. Kalurid veel järvel ei käinud ja värske kala soovijaid jätkus.

Mati tuttav Serjoga nägi meie püütud kalu ega uskunud, et need on landiga püütud. Arvas, et püüdsime võrguga. Järgmisel päeval Mati kalale ei tulnud ja võtsin Serjoga kaasa, Mati andis talle oma spinningu. Serjoga tunnistas siiani kevadeti vaid västart. Nüüd demonstreerisin talle, et ka spinninguga saab kala püüda. Tegelikult ei tulnud Serjogal püügist suurt midagi välja, põhiliselt harutas sasisid ja kui tegigi „eduka” heite mõne meetri peale, siis need lühikesed visked kala ei toonud. Tal ei olnudki ainsatki võttu päeva jooksul. Minagi eriti ei saanud, vaid üheksa haugi – 18,0 kg. Esimest korda tuli ka alamõõduline haug landile.

Imestasin, et järvel liikus väga vähe paate. Vestlesin ühe paatkonna meestega, kes samuti lanti loopisid. Nendelt kuulsin, et siin pidavat kehtima kuni mai lõpuni kalapüügikeeld – tohoh! Mehed nentisid, et ega keegi niikuinii kontrollimas käi, püüdke aga rahulikult edasi. Ma siiski edasistest käimistest Lahepera järvele loobusin.

Kuigi Lahepera järves toimis püügikeeld, olid kutselised kalurid ööpäev ringi toimetamas ojas, mis ühendab Lahepera järve Peipsiga. Kaluritel olid sinna mõrrad paigaldatud ja püük toimus ööpäev läbi valve all, meestel oli ööbimiseks silla juures soojak. Päeva jooksul peatusid soojaku juures tihti sõiduautod, ilmselt osteti kaluritelt värsket kala.

13. MAI, KARKSI PAISJÄRV. Kuulsin, et V. Jaska oli eelmisel päeval siin käinud ja püüdnud neli karpi. Tulin ka üritama. Püüdsin ujukiõngega, võtmisi oli päris palju, aga karbid väikesed – need, mis mullu sügisel sisse lasti. Mõnel sügisel asustati arvult rohkem, kuid väiksemaid, teine aasta vähem, kuid suuremaid. Tavaliselt lasi klubi paisjärve kahe tonni ringis karpe. Need kalad olid harjunud, et neid söödetakse javõtsid kevadel päris aplalt õnge. Püüdsin kokku 20 karpi, kuid koju viisin vaid kuus ülekilost kala, et need suitsu panna, ülejäänud 14 karbikest lasin tagasi.

16. MAI, PEDJA JÕGI. Tulin Puurmanisse spinninguga haugi püüdma. Käisin sillast nii allapoole kui ka tükk maad ülespoole. Kuus haugi olid mõõdulised, suurimad 2 x 1,9 kg. Püüdsin ka oma rekordilise turba – 1,16 kg, võttis minu pöörlevat lanti.

18. MAI, VILJANDI JÄRV. Tulin järvele ja Avo Kaur võttis mind paati, tal oli juba kaks haugi püütud. Hiljem sai ta juurde veel kolm haugi ja ka mina püüdsin kolm haugi, mul suurim 2,6 kg.