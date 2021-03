Merikapüük ei peagi kerge olema. Aga varustus võiks olla! 

Need, kes on kunagi andnud oma käe meriforelli libedatele meelitustele, teavad, mida tähendab merikakütile kevad.

Merikapüügi varustus peab olema vastupidav ja kerge.

On aeg varustus kokku pakkida ja suund mere poole sättida, sest näljane merekala on taas üle pika aja ranniku all toitu otsimas.

Kui sul aga pole veel varustust, mida sättida või sa pole olemasoleva komplektiga päris rahul, siis on see artikkel mõeldud just sulle.

Nimelt õnnestus mul võtta kahlamisjope varrukast kinni kahel ilma liialdamata üüratu kogemustepagasiga meriforellikütil ning saada vastus küsimusele, mis teeb tavalisest spinningukomplektist just meriforelli püüdmiseks mõeldud mugava ridva ja rulli duo?