KUHU MINNA KALALE? | Kevad tuleb! 

ALGAB MAGUS MERIKAAEG. Meriforell käib kevadel rannas lainetena ja vähemalt üks magus aeg, mil jää rannast läks, on juba seljataga. Ent ilusamad ajad alles tulevad.

Kuni olud on talvised, tasub otsida pigem liivasemat ja madalat püügikohta. Kala on külmast veest uimane, nii võib proovida kombineerida vilka mänguga lante ja aeglast kerimist, ärritusvärve ja ka lipsuga landi ette seotud putukat.

Merikameeste uskumuse kohaselt hakkab kevadeti kala randa tulema esmalt „Läänes“ ehk siis Tallinnast lääne poole jäävates püügikohtades. Vaikselt levib kala ida poole. Ka Saaremaal on kevad ilus aeg ja püügikohti lugematul hulgal.

ÕNGITSEMA! Ka õngemehele on kevad ilus aeg, mil saab päevaga välja püüda terve aasta jagu voblamaterjali või suurema portsu vimba.

Tonkaga saab püüda nii Kasaril kui ka Pärnu jões, õngega on kitsamal Kasaril kindlasti lihtsam. Ent ka Pärnu jõel on kohti, kus õngega kalani ulatud. Käsiõngega parajat, poole kilo ja kilo vahele jäävat vonklevat vimba välja venitada on pealegi adrenaliinirohkem ja põnevam.